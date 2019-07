Lebensretter (15): „Sein Kopf sackte unter Wasser“

Während seines Ferialjobs in Nußdorf am Attersee in Oberösterreich ist der 15-jährige Maximilian St. aus Engerwitzdorf zum Lebensretter geworden. Der HTL-Schüler, der fünf Jahre im Schwimmverein war, zog einen 70-jährigen Urlauber aus Wien aus dem Attersee, nachdem dieser beim Schwimmen plötzlich das Bewusstsein verloren hatte.