IS-Rückkehrerin: „Sie wusste, was sie tat!“

Hier der Kommentar des Tages im Wortlaut:



Die junge Frau ist aus eigenen Motiven mit dem Gedanken den sicheren österreichischen Staat zu verlassen nach Syrien gefahren. Der IS ist keine Schönwetter Geschichte und Sie wusste, was sie tat. Somit, kein Mitleid. Kannte der IS auch nicht. Soll bleiben mit ihren Kindern wo sie ist.