Reifen rettet schiffbrüchigem Flüchtling das Leben

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Zypern kommen, steigt an. „Zypern hat schon immer Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufgenommen, wegen der Konflikte im Libanon und in Syrien. Den Statistiken von 2018 zufolge hat Zypern seit dem Frühjahr damals mehr Flüchtlinge pro Einwohner aufgenommen als alle anderen Länder in Europa“, berichtet Elizabeth Kassinis von der Caritas in Zypern.