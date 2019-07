Vier Verletzte bei zwei Pkw-Unfällen auf der S 6

Verletzungen an Wirbelsäule

Ein Patient konnte unter Hilfe der Einsatzkräfte des Roten Kreuz aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei den drei weiblichen Patienten wurden leichte Verletzungen, im Rahmen der Versorgung festgestellt. Bei einem männlichen Patienten wurden Verletzungen an der Wirbelsäule festgestellt. Alle verletzten Personen konnten mittels Rettungstransportwagen und in kreislaufstabilen Verhältnissen in das LKH-Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur und in das LKH-Mürzzuschlag-Mariazell zur weiteren Behandlung transportiert werden.Das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag war mit insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen, 12 Rettungssanitätern und einem Notarzt vor Ort im Einsatz. Ebenfalls waren die Polizei und Feuerwehr Mürzzuschlag mit mehreren Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.