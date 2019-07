Fünf Aufpasser - „und trotzdem ertrank mein Sohn“

Der 13-Jährige - er wuchs in einer betreuten Wohngemeinschaft auf - fuhr an jenem Dienstag mit acht weiteren Kindern und vier Betreuern zum Badesee nach Mooslandl. Um 17.45 wurde er nahe einem Steg in zwei Metern Tiefe gefunden. Die Reanimation schlug fehl. David, der zehn Minuten unter Wasser gelegen war, starb durch Ertrinken.