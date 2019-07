Neue Spur in Wiener Suchtgift-Szene

Während der mutmaßliche Todesschütze Klodjan F. (31), Spitzname „Klod“, noch in Düsseldorf in Auslieferungshaft sitzt, konnten Polizisten in einem Lokal in Wien vier Landsmänner festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Puch überstellt. Grund: Das Quartett, darunter ein Bruderpaar, steht offenbar in Verbindung mit dem mutmaßlichen Beitragstäter, einem Albaner (34). Dieser soll „Klod“ die Tatwaffe übergeben haben.