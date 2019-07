Keine Hochzeit: Doppelmörderin Esti wieder Single

„Mein Sohn hat einen anständigen Stiefvater verdient“

Esti C. scheint seinen Unschuldsbeteuerungen nicht zu glauben. „Kleinen, wehrlosen Buben und Mädchen etwas Böses anzutun, sie zu missbrauchen, ist das Allerletzte“, sagt sie, und: „Mein Sohn hat einen anständigen Stiefvater verdient.“ Astrid Wagner, Anwältin von Esti C. und Martin L., bestätigt das Liebes-Aus: „Der - meiner Meinung nach falsche - Verdacht gegen Herrn L. hat Frau C. zutiefst erschüttert, sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben.“