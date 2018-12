Doppelmörderin Esti C. will einen neuen Namen

Estibaliz C. stehen einsame Weihnachten bevor. Ihre Familie ist weit weg, in Spanien; ihr neuer „Partner“, ein Häftling, in einem anderen Gefängnis. Und vermutlich wird ihr nicht einmal am Heiligen Abend ein kurzes Telefonat mit ihrem Sohn gestattet sein. Die Doppelmörderin hat der „Krone“ einen Brief geschickt. Sie schreibt darin über Justiz-Schikanen, ihre abgesagte Hochzeit - und ihren Plan, „eine stille Gefangene“ zu werden.