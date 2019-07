So oft sollten Sie Handtücher und Bademode waschen

Von einem Mal abtrocknen kann das Badetuch doch gar nicht so dreckig sein - so denken viele Menschen, doch dem ist nicht so! Sobald das Handtuch nass wird, bilden sich sofort Bakterien, die im schlimmsten Fall Krankheiten auslösen können. Dasselbe gilt für Bademode: Feuchte Wäsche ist anfälliger für Keimbildung. Lesen Sie, warum Hygiene im Sommer so wichtig ist.