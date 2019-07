Ex-Bürgermeister will Ehrennadel zurücklegen

Jetzt rumort es wieder ordentlich in der Gemeindestube von St. Margarethen im Lungau: Der frühere SPÖ-Ortschef Gerd Brand ist stinksauer, weil die Gemeinde ihm eine viermonatige Fortzahlung der Bezüge verweigert. Er will jetzt sogar seine Ehrennadel in Silber, die er kürzlich verliehen bekam, zurücklegen.