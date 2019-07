Irre! Zieht es Peter Stöger echt zur WSG Tirol?

Stöger hat ja eine Tiroler Vergangenheit, war in der Saison 1994/95 Teil des „Dream Teams“ von Trainer Hans Krankl, absolvierte 39 Spiele (8 Tore) im Innsbrucker Dress. Als Trainer war der heute 53-Jährige zweimal Meister und zweimal Cupsieger mit Austria, führte den 1. FC Köln in die Bundesliga und die Europa-League sowie Dortmund in die Champions-League. Ein echter Top-Mann!