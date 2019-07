Justitia ist immer mit auf Reisen

Kamelritt mit Folgen

So ein Ausritt, der ist weniger schön - wenn man dabei vom Kamel fällt. Wie es einem Urlauberpaar in Tunesien passierte: Bei einem Kamelritt rutschte der Sattelring ab, sodass die beiden zu Boden fielen und sich verletzten. Sofort erhielten sie in Tunesien die Kosten des Kamelritts ersetzt plus einen weiteren Betrag. In der Heimat klagten sie auf weitere Entschädigungen.