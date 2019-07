The 1975: Von allem etwas, von nichts komplett

The 1975 lassen sich für ihren Auftritt zehn Minuten länger Zeit als geplant, doch wer schon eine fröstelnde Nacht für seine Helden am harten Granitboden übersteht, der lässt sich auch in der Endphase nicht mehr aus der Ruhe bringen. Über die letzten Jahre haben der charismatische Frontmann Matt Healy und Co. unheimlich viel Routine gesammelt. Vom Flex über ein restlos ausverkauftes Arena-Open-Air geht es nun vor rund 3.500 Fans in die Metastadt - das alles innerhalb von sechs Jahren. Schuld daran ist einerseits das famose aktuelle Album „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ und andererseits das Glück, den Nerv einer ganzen Generation getroffen zu haben. Healy, der sich und seine Band selbst gerne als „Emo“ bezeichnet, vermischt in seinen Texten Persönliches, Globales und manchmal auch Fantastisches. Das alles verpackt er in eine nicht zu kategorisierende Melange aus Pop, Rock, Funk, Indie, Soul und sogar Jazz, die sich von überall etwas ausborgt und es zu etwas Originärem wachsen lässt.