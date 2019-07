Pam Anderson bekommt in diesem Sommer Konkurrenz

Gleich mehrere rote Badeanzüge hat Chiara Ferragni in ihrer Badetasche. Ob mit süßen Rüscherln am Dekolleté, kecken Einblicken an der Seite oder mit Mascherl am Steiß: Die Bloggerin kann von den sexy Stücken in der Rettungsschwimmer-Signalfarbe einfach nicht genug bekommen.