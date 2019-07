So verabschiedet sich Arnautovic von West Ham

Marko Arnautovic sagt Goodbye, verlässt die englische Premier League Richtung China. Am Montag war der Mega-Deal zwischen West Ham United und Shanghai SIPG perfekt. Wenige Stunden nach der offiziellen Verkündung meldete sich auch der ÖFB-Star selbst zu Wort. Via Instagram verabschiedete sich der 30-jährige Wiener von seinen Fans in London.