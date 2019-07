Kufenstechen wegen Reitunfall abgebrochen

Das Kufenstechen hat lange Tradition in Kärnten. Dabei müssen sich die Reiter mit ihren mächtigen Pferden in rasantem Galopp dem Fass nähern, auf das sie schlagen. Ein 21-jähriger Reiter aus dem Bezirk Hermagor hatte nach dem Schlag auf das Fass das Gleichgewicht verloren und war vom Pferd auf den Asphalt gestürzt. Der Reiter erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die anwesenden Rettungskräfte des Roten Kreuzes vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Das Kufenstechen wurde nach dem Vorfall abgebrochen.