Superstar Cristiano Ronaldo von Polizei vernommen

Cristiano Ronaldo ist laut einem Zeitungsbericht im Fall rund um „Football-Leaks“-Enthüller Rui Pinto Anfang Juni von der portugiesischen Polizei befragt worden. Der Superstar von Juventus Turin sei als „Zeuge und Opfer“ und „in aller Diskretion“ vernommen worden, berichtete die portugiesische Zeitung „Diario de Noticias“ am Samstag. Die Polizei bestätigte den Bericht auf Anfrage vorerst nicht. Im Video oben sehen Sie Bilder von Ronaldos Gang zu Gericht in Madrid, das Anfang des Jahres eine knapp zweijährige Haftstrafe in eine Millionenstrafe umgewandelt hat.