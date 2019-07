Wieder kein Titel! Messi nach Copa-Aus stinksauer

Gegen Brasilien zeigte er die beste Leistung im Turnierverlauf. Das neuerliche Scheitern wird dennoch an ihm nagen. 29 Titel hat Messi mit Barcelona gewonnen, mit Argentinien steht weiter nur der Olympiasieg 2008 zu Buche. In neun Turnierantritten mit dem zweifachen Weltmeister hat er zwar viermal das Finale erreicht, aber niemals eines gewonnen. In Argentinien wird wieder Kritik aufkommen, dass Messi eine durchschnittliche argentinische Mannschaft anders als Diego Maradona nicht auf ein höheres Level heben könne.