Vilimsky: „Die Alt-ÖVP ist eher links als rechts“

„Klimakrise wird medial hochgehypt“

„Die Klimakrise ist, wie ich sie wahrnehme, ein medial hochgehyptes Thema. Dass Klimaschutz an erster Stelle stehen muss, sollte jedem klar sein. Aber dass durch ein Auftreten von Greta Thunberg alle anderen Probleme wie Migration, Kriminalität und Arbeitslosigkeit weggewischt werden, wird doch niemand glauben“, will der Freiheitliche den Klimawandel als einziges Thema nicht zulassen. „Österreich leistet in der Klimapolitik bereits gute Arbeit, im Herbst ist das Thema bereits wieder vom Tisch und etwas Neues wird hochgebauscht.“