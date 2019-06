Hofer: „Wollen den erfolgreichen Weg fortsetzen“

Das von Kurz gerne beschworene Drohszenario einer FPÖ-SPÖ-Koalition stehe nicht im Raum. „Diese Variante ist absurd“, so Hofer. „Die SPÖ befindet sich in einer Phase der Schwäche. Es kann durchaus sein, dass Sozialdemokraten und Grüne am Wahltag nicht so weit auseinanderliegen.“