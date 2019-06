Gudenus‘ Frau steht auf Instagram zu ihrem Ehemann

Mit einer Liebeserklärung an ihren Ehemann Johann lässt Tajana Gudenus auf Instagramm aufhorchen: Am Montag schrieb sie anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages, sie würde ihre Entscheidung nicht bereuen: „Ich liebe dich heute noch wie am ersten Tag“, verkündet sie wenige Wochen nach dem Ibiza-Skandal öffentlich.