„Werden genau schauen, wer Klimakrise ernst nimmt“

„Natur- und Umweltschutz liegen einfach in den ,Krone‘-Genen“, sagt „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann im krone.at-Talk nicht ohne Stolz. Deshalb werde man das derzeit wohl bisanteste Thema Klimakrise sicher weiter begleiten. „Das ist keine Aktion für ein paar Wochen, das gehört zur größten Zeitung Österreichs und wird auch von den Lesern eingefordert, dass wir da mit aller Kraft dranbleiben“, so Herrmann. Dabei seien auch die Parteien, die nun alle versuchen würden, sich das „Klimaschutz-Mascherl“ umzubinden, in die Pflicht zu nehmen, und zwar über die Wahl im September hinaus. Die „Krone“ werde ganz genau schauen, was davon ernst gemeint ist. Die Politik von Türkis-Blau sei jedenfalls nicht umweltorientiert gewesen. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben!