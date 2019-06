F1-Fans verdrücken in Spielberg 80.000 Würstel

80.000 Frankfurter-Würstel, mehrere Tonnen Fleisch und rund 200.000 alkoholfreie Getränke werden am Formel 1-Wochenende in Spielberg in die Münder der Gäste wandern. Der Gastronomie-Logistiker Transgourmet liefert neben den lukullischen Genüssen auch Infrastruktur: 200 Biertisch-Garnituren, 26 Verkaufsbars, 140 Stehtische, 70 Kühltruhen und -schränke sowie elf Kühlfahrzeuge und -anhänger.