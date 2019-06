Kinderwagen stürzte über Abhang: Baby verletzt

Ein 16 Monate altes Kind aus Deutschland ist am Dienstag im Salzburger Pinzgau mitsamt dem Kinderwagen etwa 80 Meter über einen Abhang abgestürzt. Das Kleinkind wurde dabei verletzt. Der Vater wollte den Kinderwagen auf dem Maiskogel in Kaprun unter dem Schranken einer Viehsperre durchschieben und verlor ihn dabei aus dem Griff, teilte die Polizei am Nachmittag mit.