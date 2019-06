Teenager verprügelten Urlauber mit Besenstiel

Ein 16-Jähriger und sein 15-jähriger Bruder vertrieben sich ihre Zeit am Badeplatz des Europabades in Weißenbach am Attersee. Aus Langeweile zerschlugen sie Getränkeflaschen und wurden dabei von einem 61-jährigen Urlauber aus Wien zur Rede gestellt. Dabei entwickelte sich nach einem verbalen Streit eine Schubserei welche darin endete, dass der Wiener von dem 15-Jährigen in einen Würgegriff genommen wurde, wobei beide zu Boden stürzten. Gleichzeitig schlug der 16-Jährige mit einem Besenstiel auf den 61-Jährigen ein.