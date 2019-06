Uruguay muss Nazi-Adler der Graf Spee verkaufen

Marinetechnik sollte nicht in feindliche Hände fallen

Die Reparaturarbeiten sollten in Montevideo durchgeführt werden, doch musste das Schiff den Hafen schon bald aufgrund diplomatischen Drucks verlassen. Kapitän Hans Langsdorff ordnete daraufhin an, das Kriegsschiff zu versenken, damit die moderne Marinetechnik nicht dem Feind in die Hände falle. Die Matrosen setzten zuvor nach Argentinien über - viele blieben dort und gründeten Familien. Langsdorff nahm sich das Leben.