Nach Sekundenschlaf: Fußgänger (87) erfasst

Die 41-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol auf der Sperten-Gemeindestraße von Oberndorf kommend in Richtung St. Johann unterwegs, als sie kurz vor der Innsbruckerstraße laut eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf fiel und über den rechten Fahrbahnrand hinaus kam. Dabei erfasste der Wagen den 87-jährigen Fußgänger. Der Mann wurde rund zwanzig Meter weit in ein neben der Straße liegendes Grundstück geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Er musste vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die Lenkerin blieb unverletzt, musste jedoch vom KIT-Team betreut werden.