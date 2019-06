Schlittenhunde laufen in Grönland über das Wasser

Hohe Temperaturen lassen Eis rasch schmelzen

In den vergangenen Wochen sei es in Grönland und weiten Teilen der Arktis sehr warm gewesen. Das habe dazu geführt, dass viel Eis auf den Gletschern, dem Eisschild und dem Meereis dort geschmolzen sei. Eine Wetterstation in der Nähe des Flughafens von Qaanaaq habe am vergangenen Mittwoch eine Höchsttemperatur von 17,3 Grad Celsius gemessen - das sei für den Norden Grönlands selbst im Sommer ein hoher Wert, so die Forscher.