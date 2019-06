Familie bekommt Mietauto für Therapiefahrten

Matic, der 1979 mit seinen Eltern aus dem damaligen Jugoslawien nach Österreich kam und nach einer Bilderbuch-Karriere der Chef von 38 Lucky-Car-Niederlassungen in ganz Österreich ist, stellt der Familie jetzt einen Leihwagen zur Verfügung. Währenddessen wird in seiner neuen Werkstätte in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf das zu Schrott gefahrene Auto wieder fahrtauglich gemacht. Die Familie muss dafür keinen Euro bezahlen – für „Ossi“ eine Ehrensache.