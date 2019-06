Teenager demolierten Pkw: „Bin mit Nerven am Ende“

„Ich bin mit den Nerven am Ende“, klagt der dreifache Familienvater Sandor D. (44) - zwei Bekannte (13 und 14) seiner ältesten Tochter (15) sollen sich am Mittwoch in der Wohnung in Wien-Liesing die Ersatzschlüssel seines Peugeot 307 SW gekrallt haben. Die „Früchtchen“ veranstalteten daraufhin eine wilde Spritztour durch die Nacht.