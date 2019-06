So rührend brach Reals Neuerwerbung das Protokoll

Der 18-jährige Rodrygo Goes wurde, wie bei Real Madrid üblich, zu Beginn der Woche im Bernabeu-Stadion den Fans vorgestellt. Am Ende der Zeremonie ist es meistens so, dass der Spieler noch ein paarmal „gaberlt“ und dann die Bälle nimmt und versucht, sie so hoch wie möglich zu den Fans auf der Tribüne raufzuschießen. Der brasilianische Teenager von Santos hat hier aber das Protokoll gebrochen, Er nahm sich drei Bälle, dann spazierte er zu einem Kind mit Behinderung und warf ihm einen der Bälle zu. Das Kind freute sich riesig. Das hatte der junge Mann wahrscheinlich nicht erwartet. Dann beschenkte Rodrygo noch zwei gehandicapte Menschen. Es war eine Geste, an die sich alle Anwesenden noch lange erinnern werden. Die rührende Szene sehen Sie hier im Video.