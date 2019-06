Ex-Teamspieler Messlender mit 57 Jahren gestorben!

Messlender spielte 14 Mal für Österreich, er gehörte 1982 auch dem ÖFB-Kader bei der WM-Endrunde in Spanien an. Die größten sportlichen Erfolge des 1,94 Meter großen Abwehr-Hünen waren das Erreichen der Cup-Finale 1986/87, 1987/88 (mit dem FC Swarovski Tirol) und 1988/89 (mit Admira Wacker) - zudem holte er mit der Admira 1988/89 Platz 2 in der Bundesliga.