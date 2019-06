Bürger sollen über neue Windparks abstimmen

Neun Windräder sind am Hochpürschtling in Betrieb, fünf weitere werden gerade am Fürstkogel gebaut. Und für neun Anlagen auf der Handalm läuft das Genehmigungsverfahren. Macht in Summe 23 Windräder. Um Stanz werden aber, so sieht es das neue Sachprogramm des Landes vor, weitere Vorrangzonen geschaffen. Die Stanzer befürchten künftig zumindest 35 Windräder.