70 - und mitten im Scheinwerferlicht

Streep setzt sich für Rechte der Frauen ein

Oscarpreisträgerin Meryl Streep („Kramer gegen Kramer“, „Jenseits von Afrika“), die am Samstag ihren 70er beging, tritt nach wie vor für die Rechte von Frauen ein, gerade deren Stellung in der Filmindustrie liegt ihr am Herzen. Nicht nur, dass sie einen feministisch motivierten Film nach dem anderen dreht („Suffragetten“ 2015, „Florence Foster Jenkins“ 2016, „Die Verlegerin“ 2017), sie kämpft auch für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen im Showbusiness. Und dafür, dass die Gleichberechtigung endlich auch in die amerikanische Verfassung aufgenommen wird.