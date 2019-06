Streit um Kryptogeld: „Anleger“ zückten Messer

Ein dubioser Fall beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei in Tirol. Ein 20-Jähriger wurde bereits am Samstag in einem Waldstück bei Imsterberg (Bezirk Imst) von mehreren Männern mit einem Messer bedroht und zur Übertragung von Kryptogeld im sechsstelligen Eurobereich aufgefordert. Weil der 20-Jährige die Zugangscodes auf seinem Laptop gespeichert hatte, wurde er folglich zu seiner Wohnung „eskortiert“ …