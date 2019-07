Beauty-Tipps für einen traumhaft schönen Brautlook

Dekolleté in Form bringen

Neben der Gesichtspflege empfiehlt es sich - je nach Hochzeitskleid - Dekolleté und Rücken besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Um mit einem schönen Ausschnitt zu glänzen, sollte man rechtzeitig damit beginnen, die Haut einmal wöchentlich sanft zu peelen. Zusätzlich rät die Beauty-Expertin, „morgens und abends eine Ampulle in Verbindung mit einer speziellen Dekolleté-Creme vom Brustansatz in Richtung Hals und Schultern aufzutragen“. Denn auf diese Weise wird die Straffungswirkung besonders unterstützt. Für den Rücken sind leichte Peelings ebenfalls empfehlenswert.