U21-Team bei Van der Bellen - jetzt ab zur EM

„Zeit mit Familie genießen“

Die ÖFB-Kicker kamen am Freitag nach zwei freien Tagen wieder zusammen. „Ich habe versucht, Zeit mit der Familie zu genießen, aber trotzdem im Hinterkopf gehabt, dass es bald losgeht“, gab Tormann Schlager Einblick. Kurz nach Mittag ging es via Bus in Richtung Italien. Quartier wird in Cormons im östlichen Friaul bezogen. „Die Spannung wächst, wir werden uns heute erstmals mit den Gegebenheiten vertraut machen“, kündigte Gregoritsch an. Ein erstes Training in Corno di Rosazzo steht an. Da sind mit Kapitän Philipp Lienhart, Xaver Schlager und Stefan Posch auch die A-Team-Verstärkungen dabei.