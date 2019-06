Einbrecher zerstörten mit Radlader Bank-Eingang

Einbrecher haben in der Nacht auf Freitag mit einem gestohlenen Radlader das Eingangsportal einer Bank in Möderbrugg in der Gemeinde Pölstal (Bezirk Murtal) eingefahren. Sie rissen einen Bankomat mit Spanngurten aus der Verankerung und zogen ihn ins Freie. Da der Alarm ausgelöst wurde, machten sich die Täter wenig später ohne Beute davon.