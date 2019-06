Sima: „Insel-Schafe fühlen sich pudelwohl!“

Bereits 9000 Quadratmeter „gemäht“

Die Schafe stehen am nördlichen Ende der Donauinsel, welches nicht so intensiv genutzt wird und weitgehend naturnahbelassen ist. Ein mobiler hüfthoher elektrischer Weidezaun schützt die Tiere. Ist ein Teilstück abgegrast, wird die Herde auf eine andere Fläche umgesiedelt. So haben die Insel-Schafe bisher bereits rund 9000 Quadratmeter Wiesenfläche beweidet.