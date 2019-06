Alaba nimmt Pastor mit in den Mykonos-Urlaub

Am Montag gewann Österreichs Nationalteam das Qualimatch in Nordmazedonien ohne den verletzten David Alaba klar mit 4:1, am Dienstag flog der ÖFB-Star in den wohlverdienten Sommer-Urlaub. Mit dem Privat-Jet düste unser Bayern-Star auf die griechische Traum-Insel Mykonos - und das mit Gottes Segen. Denn Alaba nahm laut Informationen der deutschen Bild-Zeitung neben seiner Freundin Shalimar und einigen Freunden auch seinen Pastor mit in den Urlaub.