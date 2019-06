Viele Einser: Steirer atmen nach der Matura auf

Sie haben ihr entgegengezittert – und wurden für ihre intensive Vorbereitung größtenteils belohnt: Die Zentralmatura 2019 ist in der Steiermark großteils gut ausgefallen. In den drei Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sind steirische Schüler unter den Besten Österreichs, in Deutsch überhaupt ungeschlagen.