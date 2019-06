So freizügig zeigt sich Katzenberger im Netz

Die „Katze“ hat es faustdick hinter den Ohren. Jetzt neckte sie ihre Fans in ihrer Instagramstory mit einem Clip, auf dem sie „nackt“ ihre Wäsche aufhängt. Wie es auf Instagram üblich ist, hat sie die intimen Stellen, also die Brüste und den Schambereich, mit dicken schwarzen Zensur-Balken unkenntlich gemacht (Bilder im Video oben!). Doch wie sich später herausstellte, hat der TV-Star alle an der Nase herumgeführt. Die Balken verdeckten in Wahrheit einen halterlosen Bikini und ließen Katzenberger lediglich nackt aussehen, ohne dass sie es in Wirklichkeit war.