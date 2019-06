8:0! Deutschland-„Dampfwalze“ zerquetscht Estland

Gruppe-J-Leader Italien begann in Turin gegen Bosnien-Herzegowina stark, dennoch gingen die Gäste im Stadion von Meister Juventus durch Edin Dzeko (32.) in Führung. Lorenzo Insigne (49.) glich kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Weitschuss aus mehr als 20 Metern aus. In der Schlussphase sicherte Marco Verratti (86.) den „Azzurri“ den vierten Sieg. Auf Platz zwei in der Tabelle steht Finnland nach einem 2:0-Sieg in Liechtenstein. Neuer Dritter ist Armenien, das sich in Griechenland mit 3:2 durchsetzte.