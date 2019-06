Campbell-Mama macht mit 67 Werbung für Bademoden

„Das ist eine Zeit in meinem Leben, in der ich mehr über mich nachdenke und wirklich das tue, was ich mir selbst ausgesucht habe. Und das ist wirklich unglaublich“, erklärte die Promi-Mama dem „Express“. „Meine Einstellung dazu, mit 67 in Bademode zu posieren, ist: ,Warum nicht?‘ Älter zu werden heißt ja nicht, dass man sich am Strand oder im Urlaub anziehen muss. Für mich geht es dabei um Selbstvertrauen und darum, sich so wohlzufühlen, wie man ist und aussieht.“