Polizei: „Schwarze Schafe wird es immer geben“

„Ein paar schwarze Schafe wird es immer geben“

„Die erste und die letzte Nacht hatten es in sich. Aber alles in allem war es ruhiger als im Vorjahr“, erklärt uns der mit Kollegen Martin M. extra nach Italien entsandte Polizist Heimo B. aus Villach. „Ein paar schwarze Schafe wird es immer geben - vor allem wenn Unmengen an Alkohol im Spiel sind. Abschreckendes Beispiel: Ein im Vorjahr ausgewiesener Kärntner fasste am Ende eine Strafe von 7500 Euro aus. Wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Dabei muss man sagen, dass man in Lignano - trotz aller verschärften Regeln - sehr viel Toleranz zeigt. Derartige Strandpartys untertags wie hier werden sonst nirgendwo mehr geduldet.“