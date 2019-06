Kärntens Pfingstbräuche sind UNESCO-Weltkulturerbe

Kufenstechen in Ober- und Unterfeistritz

Ab 14 Uhr lassen sich die mutigen Burschen in Oberfeistritz von den in bunter Gailtaler Tracht gekleideten Mädchen anfeuern: Die Zuschauer bilden eine Gasse, durch welche die Burschen auf ungesattelten Norikern reiten. Mit einem Eisenschlögel schlagen sie auf die auf einem Pfahl steckende Kufe. Wer das letzte Holz herabschlägt, erhält das Kranzel. Danach drehen sich die Paare beim Lindentanz im Polkaschritt und singen alte Volkslieder.