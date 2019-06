Tausende bei Lorettos: So cool kann Kirche sein

Wie schafft es die Loretto-Bewegung nur, derart die Massen zu bewegen und zu berühren? Rund 8000 Jugendliche pilgern am Pfingstwochenende wieder in den Dom, nehmen an rund 75 Workshops teil, umarmen sich, diskutieren und genießen die besondere Stimmung. Das Fest dauert noch bis Montagmittag.