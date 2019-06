Zwerg Bumsti und die Resi Tant’

In ihrer Galerie Queenberg am Makartplatz heißt es nämlich Bühne frei für Paul Mühlbauers Freakshow. Die Plastiken aus Alu und Bronze vom Steirer Künstler amüsieren zwar, in Wirklichkeit hält er uns aber den Spiegel vor. „Ich halte es wie Manfred Deix. Ich brauch keine Models, denn die Besten bietet das Leben“, lachte er Donnerstag bei der Vernissage. Die Gäste nahmen’s ebenfalls mit Humor: Anja Kruse überlegte, ob man das beste Stück vom Zwerg nicht zu einem Handtaschenhalter umfunktionieren könnte. Servus TV-Chef Ferdinand Wegscheider bandelte bei der Resi Tant’ an. Klar, so schießt er doch in seinen Wochenkommentar ebenfalls scharf.