Umbruch! Gleich vier Stars verlassen Mattersburg

SV Mattersburg wird in den kommenden Tagen auch die Personalie des neuen sportlichen Leiters bekannt geben und der wird gleich von Beginn an alle Hände voll zu tun bekommen. Zu allererst die Bestellung des neuen Tormanntrainers und zwei weitere geplante Verpflichtungen auf der Agenda ganz weit oben. Die Klubführung hat auch angekündigt sich gegebenenfall an zwei, maximal drei Positionen noch etwas breiter aufstellen zu wollen.