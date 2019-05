Streit unter Teenagern endet mit Messerattacke

Die Polizisten retteten bei der Schwerpunktaktion außerdem eine dehydrierte Katze. Eigentlich führten die Beamten in einer Wohnung in der Dresdner Straße in Brigittenau eine fremdenrechtliche Kontrolle durch, als sie in der Nachbarwohnung das Tier jämmerlich schreien hörten. Sie holten den Besitzer der unbewohnbaren Unterkunft. Der Mann gab an, dass er keine Katze besitze und die betreffende Wohnung leer stehe, weil sie demnächst saniert werden soll. Ein Nachbar beschied den Beamten, dass er die Katze bereits seit mindestens einer Woche schreien gehört habe. Verständigt wurde aber niemand.